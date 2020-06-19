Друг Тимати взялся за спасение Общественной палаты

Тимати (на фото) — близкий друг и партнер нового члена ОП РФ Павла Курьянова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Общественная палата РФ, которая 19 июня проведет первое заседание в новом составе, прошла беспрецедентную перезагрузку. На три четверти в Палате сменился пул представителей некоммерческих организаций (НКО). Из него пропал бронзовый призер Олимпиады по дзюдо, экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов, зато появились друг и партнер Тимати Павел Курьянов и дочь сенатора Елены Мизулиной — Екатерина и другие видные россияне.

Формирование нового состава Общественной палаты, который будет работать с 2020 до 2023 годы, началось весной. Сначала свою квоту в 40 членов обновил президент Владимир Путин — почти на 50%. Например, он вывел из нее руководителя телеканала «Спас-ТВ» Бориса Корчевникова, зампреда ВЦИОМ Иосифа Дискина и режиссера Владимира Хотиненко, но включил актрису и сооснователя благотворительного фонда «Я есть!» Ксению Алферову, основателя поискового добровольческого отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева, подмосковного сыровара Олега Сироту. Параллельно прошли выборы 85 новых членов от региональных палат. Затем эти 125 человек выбрали 43 представителей некоммерческих организаций.

Общественная палата пережила масштабную перезагрузку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Третий список, который был окончательно сформирован 16 мая, обновился на три четверти. Из 43 представителей НКО, работавших в составе палаты-2017, в новый не попали 33 общественника. Среди них, например, бронзовый призер Олимпиады по дзюдо, экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов. При этом обновленный перечень членов палаты от НКО куда более богат на медийных, широко известных личностей. К примеру, в нем оказался владелец лейбла Black Star Павел Курьянов — близкий друг и партнер Тимати.

Указанное направление деятельности продюсера в ОП РФ — развитие культуры и творчества. На этом же поприще с рэпером собирается работать управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин и исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова. В отличие от состава-2017 в категорию «Культура и творчество» не попали поэт Андрей Дементьев (он скончался), председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, глава Межрегионального профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.

Мария Бутина, работая в ОП, будет спасать соотечественников, попавших в беду за границей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Еще одна находка Общественной палаты в списке от НКО — освобожденная в 2019 году из американской тюрьмы Мария Бутина. В Штатах она отбыла срок в полтора года по обвинению в попытке создать неформальный канал связи американских политиков с Москвой в интересах России. Работать в ОП Бутина будет по направлению «Общественная дипломатия» вместе с главой «Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил» Александром Канщиным и представителем РФ в экспертном комитете ООН по государственному управлению Генри Сардаряном. Их предшественники: гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова, гендиректор фонда «Кронштадтский морской собор во имя святителя Николая Чудотворца» Андрей Кононов и сопредседатель Российского общества политологов Андрей Шутов.

Общественная палата займется спасением детей от опасных групп в соцсетях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В разговоре с URA.RU Бутина заявила, что в Общественной палате она будет помогать соотечественникам, попавшим в беду за границей. «Я и сегодня веду эту работу, но мои руки часто бывают связаны из-за того, что в других странах действует фактор враждебной среды. Возьмите недавний пример с протестами в Калифорнии, когда русскоговорящие жители возле ресторана „Пушкин“ выставили людей для охраны, так как полиция самоизолировалась. Как их сразу назвали в „Твиттере“? „Русская мафия“. А то, что американцы делают на улицах с магазинами — это не мафия?»

В новом составе Общественной палаты будет работать и дочь сенатора Елены Мизулиной (будучи депутатом Госдумы предложила закон «Об оскорблении чувств верующих», выступала против абортов и за декриминализацию семейных побоев) — директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В Общественной палате она видит своей целью борьбу за безопасность детей в интернете. По линии региональных общественных палат она рассчитывает быстрее распространить свои идеи в субъекты: «Сегодня около 7 млн детей состоят в различных сообществах, где пропагандируются деструктивные темы: терроризм, шок-контент, насилие. Нужно общаться с детьми о рисках. Мы считаем, что такие предметы должны появиться в образовательной программе».

Александр Малькевич сумел сохраниться в составе ОП РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вместе с Мизулиной членом палаты по направлению «Развитие информационного общества» также избран руководитель «Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» Денис Заварзин и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, который в прошлом составе ОП возглавлял соответствующую комиссию. Но среди его коллег по ней в Общественной палате-2020 уже не будет руководителя филиала Фонда развития гражданского общества Елены Воловой, руководителя экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова и руководителя «Ассоциации юристов Санкт — Петербурга» Ильи Ремесла.

В разговоре с URA.RU Малькевич подтвердил, что новый список членов от НКО стал более медийным, как и весь новый состав Общественной палаты. «Эти люди не только имеют гражданскую позицию, но и, что очень важно, умеют донести свою точку зрения, аргументировать ее и объяснить на различных коммуникационных площадках. Я надеюсь, что в силу этого палата станет еще более активной в медийном плане», — заявил Малькевич.

Новая идеология формирования Общественной палаты связана с необходимостью перезапуска совещательно-консультативного органа, полагает политолог Михаил Карягин: «У всех институтов общественного участия не первый год наблюдается кризис. Мы наблюдаем попытку перезапустить всю эту историю, чтобы деятельность ОП стала хоть немного заметнее. Спросите любого, чем занималась палата прошлый год — никто не ответит. Правда, как показывает практика, привлечение медийных личностей, например, блогеров, на самом деле ни к чему не приводит».

Зампред ВЦИОМ Иосиф Дискин, поработавший с 2008 по 2020 год во всех составах Общественной палаты, но не попавший в новый, в разговоре с URA.RU отказался комментировать изменения в подходах к формированию списков, сославшись на нормы этики. Но Дискин отметил, что результаты работы шестого состава оценивает позитивно.