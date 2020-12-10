Путин устроил мегатизер перед 17 декабря

Президент обсудил с членами СПЧ проблемы 2020 года Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин нагнетает ожидание перед своей ежегодной пресс-конференцией. Очередная встреча с членами Совета по правам человека превратилась в серию молний на новостных лентах информагентств и уже создала интригу перед 17 декабря, когда общение с журналистами пройдет по новому сценарию.

Встречи Путина с СПЧ проходят ежегодно 10 декабря — в День прав человека, длятся более двух часов и при кажущейся остроте поднимаемых тем, оказываются на редкость однотипны и унылы. Видеособрание в этом году не стало исключением: помня о предыдущих казусах, президент сразу попросил своих собеседников придерживаться регламента, давая возможность выступить большинству участников.

Владимир Путин впервые проводил совещание с членами СПЧ по видеосвязи Фото: Kremlin.ru

Привычный для СПЧ набор тем в этом году отличался и из-за коронавируса, и из-за новой повестки власти. Председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил Путину о нехватке компьютеров в малообеспеченных семьях для обучения детей на дому в период пандемии — нуждаются около 3 млн школьников («Будем над этим работать. У Правительства есть план действий», — ответил Путин).

Президенту рассказывали о мошенничестве в Интернете (+76% к уровню 2019 года), проблемах вахтовиков (17 старателей в Красноярском крае погибли при прорыве дамбы на прииске) и системном нарушении прав человека, которое требует создания особого суда. Член СПЧ Евгений Мысловский объяснил необходимость в таком институте недостаточным контролем за системой правосудия. Отсутствие баланса приводит к таким делам, как судебный процесс над братьями Цетивыми (обвинялись в нападении на сотрудников МЧС, несмотря на алиби), объяснил правозащитник. Уроженцев Чечни три года продержали в тюрьме, а затем уголовное дело прекратили.

Значительная часть вопросов президенту касалась следственной и судебной систем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Также Путин поддержал идею развития института помилования. Одна из участниц встречи, журналистка Екатерина Винокурова пожаловалась президенту, что сейчас осужденным часто отказывают в помиловании, если они не признают свою вину, хотя в законодательстве такой нормы нет.

Самыми интересными оказались темы о соцсетях и журналистах. Валерий Фадеев выразил опасения, что затормозив работу Twitter или Facebook за цензуру в отношении российских СМИ придется тормозить работу всего Рунета. А еще изменения грозят потерей доходов для десятков тысяч россиян, занятых в российском сегменте YouTube. «Давайте, разумеется, будем делать таким образом, чтобы сами себе в ногу не стрелять: будем развивать свои собственные сервисы, развивать свои собственные возможности, свои собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя и не будем ограничивать людей там, где это совершенно не имеет никакого смысла», — ответил Путин.

Участники встречи попросили защитить журналистов от задержаний на митингах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Медиамагнат Павел Гусев обратил внимание президента на участившиеся случаи задержания представителей СМИ на акциях протеста. Он предложил выработать вместе с различными профильными ведомствами единый опознавательный документ, который бы защищал журналистов. «По сути, вы правы. Какие-бы мероприятия не проходили, журналист должен иметь право свободно об этом сказать и распространять информацию», — заключил президент.

А еще высказался о двух резонансных делах, связанных с журналистами. Сначала Путин прокомментировал самосожжение журналистки Ирины Славиной из Нижнего Новгорода. Затем глава государства высказался о обвинениях в госизмене экс-журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. «Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его деятельность профессиональную. А за период его работы в качестве советника в „Роскосмосе“ — то есть, за ту информацию, которую он передавал, как мы понимаем и насколько я знаю, сотрудникам одной из европейской спецслужб. За это, а не за работу в „Коммерсанте“, откуда он уже ушел», — сказал президент.

Президент впервые высказался о деле Ивана Сафронова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Важно, что встреча Путина с СПЧ прошла за неделю до большой пресс-конференции президента, на которой он будет отвечать на вопросы журналистов со всей страны, согласился в разговоре с URA.RU политолог Дмитрий Журавлев. Он считает, что «по вопросам, которые касаются социальной безопасности, прав человека, ответ уже получен». «Если он удовлетворяет членов СПЧ, которые обычно придерживаются либеральных взглядов, то значит удовлетворяет и основную массу журналистов, — считает политолог. — Таким образом глава государства поэтапно снижает напряжение в обществе, совмещая совещание СПЧ, пресс-конференцию. Затем эффект будет дополнительно усилен тем, что россияне уйдут на длительные новогодние праздники».

Вместе с тем глава государства создал дополнительную интригу своим высказыванием о суде над Сафроновым, отметил политолог Дмитрий Солонников. Дело в том, что сразу после совещания СПЧ пресс-служба Роскосмоса сообщила, что уголовное дело никак не связано с работой подсудимого в госкорпорации. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил «Ведомостям», что глава государства «оговорился» про то, что Сафронов «осужден, и что [обвиняется за нарушения] за время работы в Роскосмосе».

Встреча Владимира Путина с СПЧ прошла за неделю до большой пресс-конференции президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Солонников полагает, что у журналистов таким образом появилась возможность вновь поинтересоваться перспективами уголовного дела: «Пресс-конференция объединит представителей журналистского сообщества, у которых будет повышенное внимание к вопросам относительно своих коллег».

Это важно, поскольку президент всегда с большим вниманием относился к итоговой ежегодной пресс-конференции. А в этом году из-за пандемии коронавируса у нее особый статус: организаторы добавят в нее элементы прямой линии — ежегодного общения Владимира Путина с россиянами, считающегося едва ли не главным регулярным событием во внутренней политики. В администрации президента уже легендой стала история о том, сколько наказаний было из-за потери одного из обращений пенсионерки к Путину. Поэтому, утверждает источник агентства, перед 17 декабря аудиторию ждет еще много сюрпризов.