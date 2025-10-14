Медведев похвалил женщин «Единой России» за тяжелую работу на местах

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил ключевую роль женщин в партии и высоко оценил их работу на местах. Свои слова благодарности он высказал в ходе Третьего Всероссийского форума «Женщины, создающие будущее» партии, сообщает пресс-служба Национального центра «Россия».
«Отмечу работу женских клубов: создано уже две тысячи таких площадок. Они обладают своей инфраструктурой, обсуждают самые сложные и важные для нашей страны вопросы, такие как здоровье, материнство, детство и многие другие, включая женское предпринимательство», — приводит слова Медведева пресс-служба.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев добавил, что по итогам Единого дня голосования 2025 года женщины, участвовавшие в выборах от партии, получили порядка 31% мандатов. «Женщины — депутаты заксобраний регионов составляют сегодня у нас 19%, 81% — мужчины. В административных центрах 24% — женщины. Если мы говорим о муниципальном цикле, здесь почти половина, 48%, — женщины. При этом среди секретарей первичных отделений у нас на сегодняшний день женщины составляют 69%», — сказал секретарь Генсовета. Также Якушев выразил благодарность женщинам за вклад в развитие партии.
Объединение женщин «Единой России» стало одним из крупнейших в стране. На это обратила внимание сопредседатель общественного совета проекта, замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова. В деятельность движения вовлечено более миллиона человек, отделения работают во всех регионах и почти во всех муниципалитетах. «Главная задача проекта — находить и поддерживать инициативных женщин на местах», — отметила Лантратова.
За три года «Женское движение» расширило свою деятельность по всей России. «Были созданы швейные мануфактуры и волонтерские объединения, оказывающие гуманитарную помощь, в том числе бойцам на фронте и их семьям», — отметила депутат Госдумы и координатор проекта Наталия Полуянова. По ее словам, ежедневно по всей стране проходит более тысячи мероприятий, организованных женскими активистками партии.
Участница движения Людмила Болилая отметила особую роль инициативы, сравнив ее с поддержкой, которую дают мать, дочь и сестра. По ее словам, «такая помощь становится стимулом для возвращения к полноценной жизни и дает силы тем, кто сталкивается с трудностями войны».
14 октября 2025 года в Национальном центре «Россия» начал работу Третий Всероссийский форум «Женщины, создающие будущее», организованный в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России». На мероприятии собрались свыше 700 участников, среди которых — председатели региональных общественных советов, координаторы и активистки из 89 регионов России, а также представители политических, депутатских и экспертных кругов, и общественных организаций.
