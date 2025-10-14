Bloomberg: в мире падает спрос на шоколад

Крупнейшие производители шоколада фиксируют резкое падение спроса на свою продукцию даже после возвращения мировых цен на какао-бобы к докризисным значениям и массового перехода на более дешевые растительные заменители. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов отрасли и аналитиков международных рынков.
Последствия ценового кризиса уже ощутили потребители: по итогам года продажи шоколадных конфет в Северной Америке сократились на 21%, говорится в материале Bloomberg. Причиной продолжающегося снижения продаж специалисты называют высокую стоимость сырья, которая сохранялась на протяжении нескольких месяцев, а также изменение структуры потребления шоколада.
Как отмечает старший аналитик нидерландского кооперативного банка Rabobank Джулия Бюх, индустрия вступает в «новую норму» с высокими издержками и необходимостью постоянной адаптации всех участников рынка. Эксперты считают, что сочетание дорогих традиционных сладостей и удешевленных продуктов с заменителями какао формирует неопределенность для долгосрочного прогноза спроса на натуральные какао-бобы во всем мире.
«Производители приняли меры по сокращению использования какао-продуктов. Неужели они теперь быстро вернутся к прежнему [объему]? Не думаю», — заявила директор консалтинговой компании J. Ganes Consulting Джуди Гейнс, слова которой приводит Bloomberg. Эксперты считают, что даже после удешевления какао и его производных шоколатье пока не готовы резко увеличить закупки, поскольку продолжают использовать запасы, приобретенные по максимальным ценам.
По данным агентства, фьючерсы на какао за последние месяцы упали вдвое по сравнению с пиковыми значениями декабря 2024 года, а стоимость какао-масла снизилась на 75% только в 2025 году. Однако переработка сырья остается малорентабельной на фоне широкого внедрения альтернатив на растительной основе. Специалисты отмечают, что это привело к структурным изменениям в отрасли, где кондитеры все чаще выбирают более дешевые ингредиенты для удешевления продукции.
