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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
09:02  27 апреля 2017 5

«Тает лед, кто не с нами, тот огребет». Мэры креативят, чтобы собрать горожан на субботники. ВИДЕО

Мэр Новокузнецка надел спецовку и снялся в клипе с метлойФото: YouTube

Власти российских городов ищут новые оригинальные способы привлечения населения на субботники. Так, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов снялся в музыкальном клипе-приглашении, а в Подмосковье спародировали популярный клип.

«В Подмосковье тает лед, кто не с нами, тот огребет» — пародия на популярную песню группы «Грибы» призывает жителей Московской области выйти на общегородские субботники. Герои клипа — крепкие парни с метлами и лопатами, обещают: «Будем мусор собирать и профессионально в пакет совать».

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов ради съемок в клипе переоделся в спецовку и взял в руки метлу. «Все на субботник выходите, Кузню приберите, грабли и метлы в руки берите, город приберите», — призывает песня. Чтобы граждане точно знали, где прибраться, в клипе перечисляются районы города, подлежащие уборке. Клип записан на кавер другой популярной песни — «Вите надо выйти». Хоть мэр Новокузнецка и не Виктор, он уверяет, что выйдет на субботник сам, и зовет выйти всех остальных.

Общегородские субботники пройдут в России в ближайшие выходные, 28 и 29 апреля.

Наталья Володина
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