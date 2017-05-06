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06 мая 2017
05 мая 2017
09:52  06 мая 2017 0

ФСБ рассказала, что выслеживал украинский катер возле берега Крыма

Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, флот, корабль, крейсер, ВМФ
Российские пограничники пресекли инцидентФото: Константин Михальчевский © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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В ФСБ рассказали, что выслеживал украинский катер возле берега Крыма. Как заявила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону, спасательное судно Украины вело фото- и видеосъемку российских технических судов.

Как сообщает информагентство Nation News, украинский спасательный катер был замечен у крымских берегов 23 апреля: на пульт дежурного службы погрануправления ФСБ в Балаклаве поступила информация о приближении к российской государственной границе поисково-спасательного катера под флагом Украины.

Капитан российского пограничного судна уведомил по рации украинского коллегу, что дальнейшее движение катера приведет к нарушению государственной границы РФ. В ответ украинский капитан заверил, что не намерен пресекать границу и развернулся в сторону Скадовска.

«Капитан украинского спасательного катера самостоятельно лёг на заявленный курс и убыл в указанном направлении», — цитирует RT заявление пресс-службы пограничного управления ФСБ России.

Евгений Лазарев
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