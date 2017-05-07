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07 мая 2017
06 мая 2017
20:35  07 мая 2017 0

Лавров посоветовал не ждать сенсации от встречи Путина с Трампом

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергей ЛавровФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лавров посоветовал не ждать сенсации от встречи Путина с Трампом. В интервью телеканалу «Мир» глава МИД рассказал, для чего встретятся президенты двух стран.

«Понимаете, встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект и сказать: «Ну, вот сенсация, так долго говорили, и вот наконец она состоялась», — сказал министр.

Он подчеркнул, что прежде всего встреча лидеров двух стран необходима для достижения конкретных результатов, ведь оба государства имеют серьезное влияние на международную стабильность. Сергей Лавров добавил, что сейчас МИД работает над подготовкой этой встречи.

Евгений Лазарев
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