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08 мая 2017
07 мая 2017
19:10  08 мая 2017 0

В Москве началась церемония возложения цветов на Могиле Неизвестного Солдата

Клипарт, почетный караул, вечный огонь, могила неизвестного солдата
Могила Неизвестного Солдата, Александровский садФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Москве в Александровском саду началась церемония возложения цветов на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В мае 2017 года исполнилось 50 лет, как на мемориале запылал Вечный огонь.

Как напоминает агентство ТАСС, которое ведет прямую трансляцию торжественного мероприятия, именно 8 мая 1967 года на месте захоронения неизвестного солдата официально открылся сам мемориал. Памятник проектировали архитекторы Владимир Климов, Юрий Рабаев, Дмитрий Бурдин и скульптор Николай Томский.

Несколько писателей и поэтов — Константин Симонов, Сергей Михалков, Сергей Смирнов и Сергей Наровчатов — придумывали надпись. В итоге авторы остановились на варианте, который предложил Михалков — «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Эти слова выбиты в нише в центре мемориала.

Сами останки неизвестного солдата, покоящегося в братской могиле воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе, были перенесены в Москву в 1966 году и торжественно захоронены в Александровском саду.

Евгений Лазарев
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