07:13 10 мая 2017 2

Глава МЭР осудил действия ЕБРР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Принятие Европейским банком реконструкции и развития решения о полном прекращении с июля 2014 года новых инвестиций в отношении России не что иное, как дискриминация по национальному признаку, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«По сути, это дискриминация по национальному признаку, которая недопустима в деятельности многостороннего института развития», — говорится в письменном заявлении министра, которое войдет в материалы ежегодного собрания совета управляющих ЕБРР, пишет «Газета.ру». Орешкин добавил, что такой подход влечет за собой опасность в дальнейшем произвольно трактовать Устав Банка, кроме того, лишать его членов их акционерных прав без учета или вопреки уставным задачам и принципам ЕБРР.

Решение банка в отношении России нарушает комплекс правовых норм, в том числе соглашение об учреждении банка, подчеркивается в письме.

ЕБРР в июле 2014 года по инициативе акционеров банка от ЕС принял постановление о «временной приостановке» финансирования новых проектов в России. Решение было связано с введением антироссийских санкций.