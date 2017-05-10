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10 мая 2017
09 мая 2017
07:13  10 мая 2017 2

Орешкин назвал действия Европейского банка реконструкции и развития «дискриминацией»

VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, орешкин максим
Глава МЭР осудил действия ЕБРРФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Принятие Европейским банком реконструкции и развития решения о полном прекращении с июля 2014 года новых инвестиций в отношении России не что иное, как дискриминация по национальному признаку, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«По сути, это дискриминация по национальному признаку, которая недопустима в деятельности многостороннего института развития», — говорится в письменном заявлении министра, которое войдет в материалы ежегодного собрания совета управляющих ЕБРР, пишет «Газета.ру». Орешкин добавил, что такой подход влечет за собой опасность в дальнейшем произвольно трактовать Устав Банка, кроме того, лишать его членов их акционерных прав без учета или вопреки уставным задачам и принципам ЕБРР.

Решение банка в отношении России нарушает комплекс правовых норм, в том числе соглашение об учреждении банка, подчеркивается в письме.

ЕБРР в июле 2014 года по инициативе акционеров банка от ЕС принял постановление о «временной приостановке» финансирования новых проектов в России. Решение было связано с введением антироссийских санкций.

Татьяна Трушина
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