{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
11:43  11 мая 2017 0

Экс-глава «Роснано» освобожден из-под ареста

Бренды ПМЭФ, роснано
Из госпорпорации похищены огромные деньгиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-глава госкорпорации «Роснано» Леонид Меламед освобожден из-под домашнего ареста. Также из следственного изолятора вышел на свободу бывший директор компании Святослав Понуров.

Решение принято по причине того, что накануне истек предельный срок содержания Меламеда под домашним арестом, как и срок содержания Понурова под стражей, пишет издание «Утро.ру».

Уголовное дело по факту растраты 220 млн рублей было возбуждено два года назад, после чего был задержан Леонид Меламед, а также бывший финансовый директор компании Понуров.

Следствие полагает, что, увольняясь из госкорпорации, Меламед противозаконно перевел казенные деньги в подконтрольную ему фирму «Алемар», тем самым обеспечив себе «золотой парашют». После этого экс-глава «Роснано» выплатил себе и своим подчиненным огромные премии.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров