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12 мая 2017
Главные новости Москвы
16:17  12 мая 2017 0

В России задержали банду банкиров, выдавших миллиард рублей под залог бочек с водой

Экскурсия на АО Далур (перезаливка) г Далматово Курганская обл., ао далур, бочки для радиактивных материалов
Мошенники выдавали бочки с водой за ценное сырьеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Москве и Брянске правоохранительные органы задержали преступную группу, состоявшую из руководителей и сотрудников коммерческих банков. По данным МВД, банкиры выдавали заведомо невозвратные кредиты, принимая в качестве залога бочки с водой.

«Группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков. По имеющейся информации, злоумышленники в период с 2014 года по 2015 год организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям, так называемым техническим заемщикам, на общую сумму около 1 млрд руб.», — цитирует РБК официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Речь идет о выводе активов коммерческих банков накануне отзыва лицензии. При этом кредиты выдавались под обеспечение «ценного химического сырья», при проверке оказавшегося обыкновенной водой.

В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Трое из них отправлены под стражу.

Сергей Макеев
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