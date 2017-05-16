В Крыму подскочили цены на отдых

21:19 16 мая 2017 0

Отдыхать в Крыму с каждым годом все дороже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость размещения в санаториях на южном берегу Крыма в новом летнем сезоне подскочила на 2,7%, а в небольших отелях — сразу на 6,4%. Представителям местной туристической отрасли тяжело конкурировать с демпингующими турецкими гостиницами, так как у последних более низкие цены на отдых.

В настоящее время в российское правительство готовится письмо с просьбой поддержать местную туристическую отрасль в сложившемся противостоянии, пишет «Лента.ру».

Отметим, что в апреле этого года руководитель Ростуризма Олег Сафонов выступил с призывом к владельцам российский отелей не допускать неоправданного роста цен на отдых летом.