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16 мая 2017
21:19  16 мая 2017 0

В Крыму подскочили цены на отдых

Митинг-концерт посвященный присоединению полуострова Крым к России. Челябинск, воздушный шарик, крым в нашем
Отдыхать в Крыму с каждым годом все дорожеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Стоимость размещения в санаториях на южном берегу Крыма в новом летнем сезоне подскочила на 2,7%, а в небольших отелях — сразу на 6,4%. Представителям местной туристической отрасли тяжело конкурировать с демпингующими турецкими гостиницами, так как у последних более низкие цены на отдых.

В настоящее время в российское правительство готовится письмо с просьбой поддержать местную туристическую отрасль в сложившемся противостоянии, пишет «Лента.ру».

Отметим, что в апреле этого года руководитель Ростуризма Олег Сафонов выступил с призывом к владельцам российский отелей не допускать неоправданного роста цен на отдых летом.

Лев Истомин
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