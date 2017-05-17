Основателя «Би-2» задержали по подозрению в хранении марихуаны

22:57 17 мая 2017 4

Задержанный музыкант пропустил матч "Спартака" ФОТО: "ВКонтакте" Mash

Лева Би-2 не прошел контроль на стадионе «Открытие арена» перед футбольным матчем между командами «Спартак» и «Терек».

Артист хотел пройти в VIP-ложу за час до начала игры, но его задержали сотрудники безопасности, потому что нашли у музыканта сверток с веществом, похожим на марихуану, передает телеканал 360. Сейчас вокалист группы «Би-2» сидит в отделении полиции и пишет полковнику объяснительную.

Музыкант пропустил первый домашний матч «Спартака», который команда проводит в статусе чемпиона России.