14:07 25 мая 2017 8

Диане уже мало кто верит Фото: страничка Дианы Шурыгиной во "ВКонтакте"

Интернет взорвали слухи об обмане со стороны ведущего программы «Пусть говорят» Андрея Малахова и жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной — пользователи активно обсуждают громкую тему.

В Сети появилась информация о том, что история девушки выдумана от начала до конца, после чего те, кто ранее встал на защиту юной студентки из Ульяновска, теперь резко критикуют ее, не стесняясь в выражениях. О вранье Малахова и Шурыгиной заявили несколько популярных в социальных сетях персон, которых обеспокоила популярность новоиспеченной блогерши, взорвавшей сетевое пространство «с ровного места», пишет издание «Дни.ру».

Так, блогер Милена Чижова открыто заявила, что Диана Шурыгина — «обычная девочка», а вся история придумана для шоу, где все роли изначально расписаны и все делается по заранее подготовленному сценарию. Подруга Чижовой Наташа Трей подтверждает это мнение, так как сама принимала участие в телепрограмме Андрея Малахова, рассказав, что во время шоу за ее спиной сидел редактор и подначивал ее на нужные телевизионщикам действия.

«Они выводят из себя, они лично мне говорили, что я должна говорить, что должна делать», — рассказала подруга Милены Чижовой. При этом блогер считает, что истории реальные, но «все раздуто так, как нужно им». Но про Шурыгину она конкретно заявила, что история выдумана от начала и до конца.

«Оказывается, Шурыгину никто не насиловал. Она обычная девочка. Меня она никак не прельщает, но тем не менее это выдуманная фигня», — заявила Милена. «Ты точно уверена, что выдуманная?» — уточнила у нее Наташа. «Да, уверена», — без тени сомнения заявила Чижова. Заявление блогера взбудоражило Сеть, после чего на Шурыгину и Малахова обрушилась новая волна критики. «Вот это уже был действительно цирк какой-то… Малахов чушка»…Шоу и цирк», — вот самые сдержанные отзывы пользователей.