Певицу МакSим госпитализировали в Турции

17:12 29 мая 2017 0

Певица захотела проходить лечение на родине ФОТО: Instagram MaкSим

В Турции госпитализировали российскую певицу МакSим. Во время отдыха артистка почувствовала сильную боль в животе.

Таблетки не помогали, и звезда вызвала врача. Доктор поставил ей диагноз «острый гастрит» и выписал кучу лекарств, пишет издание «Дни.ру», ссылаясь на представителей певицы. Проведя ночь в больнице, девушка экстренно поменяла билеты и отправилась в Москву.

Уточняется, что сейчас ее состояние нормализовалось и она приходит в себя, но несколько выступлений пришлось отменить. Также МакSим отказалась от участия в церемонии вручения популярной российской музыкальной премии.