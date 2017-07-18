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19 июля 2017
18 июля 2017
22:06  18 июля 2017 8

США резко подняли цены на уголь для Украины. Это грозит стране истощением казны и безработицей

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Украине в этом году приходится отдавать за уголь втрое больше, чем в прошломФото: depositphotos.com © URA.RU

В 2017 году США почти в три раза подняли цены на металлургический уголь для Украины в сравнении с прошлым годом. Соответствующая информация приводится в отчете американского министерства энергетики.

В документе указано, что в январе — марте 2017 года Киев закупал уголь по 206 долларов за тонну, при этом за аналогичный период в прошлом году цена составила 71 доллар, сообщает «Федеральное агентство новостей». Объемы закупленного Украиной угля в текущем году возросли до 865,7 тысяч тонн, хотя в первые месяцы прошлого года они не превышали 355,1 тысяч тонн.

При этом в то же время цена на сырье снизилась для некоторых других покупателей. Так, Норвегия закупила у США уголь по 125 долларов за тонну против 140 долларов в 2016-м.

По мнению начальника сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслава Холодкова, негативная тенденция увеличения цены на уголь может сказаться на поступлениях в государственный бюджет, уточняет телеканал 360. Их сокращение в свою очередь приведет к массовому уменьшению количества рабочих мест в сталелитейной промышленности.

Феликс Сорокин
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