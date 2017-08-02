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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Москвы
10:33  02 августа 2017 0

Захарова жестко ответила на предупреждение США о задержках с выдачей виз

Захарова жестко ответила на заявление бывшего посла США в РоссииФото: Владимир Андреев

Возможные задержки с получением виз в США для россиян будут связаны исключительно с действиями американских властей. Уравнивание численности американской и российской дипмиссий на этом никак не скажется. Об этом заявила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает RT.

Захарова считает, что мнение о связи между сокращением числа посольских работников в РФ с оформлением виз «не выдерживает никакой критики»: ведь Россия не диктовала Америке, работников каких именно структур следует сократить. Поэтому, если решат сократить именно тех, кто работал над визами для россиян, то это будет решение Вашингтона, а не Москвы.

Также она заявила, что визовая система Соединенных Штатов устарела и стала работать медленно гораздо раньше. «Все эти придуманные когда-то собеседования и остальная доисторическая мишура не отменяются, не потому что они выполняют некую важную функцию или секретную миссию, а потому, что, раз маховик был один раз запущен, остановить его крайне сложно», — пишет Захарова.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что, по мнению бывшего посла США в России Майкла Макфола, ответные меры Кремля приведут к увеличению сроков оформления виз для россиян.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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