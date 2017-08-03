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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
10:22  03 августа 2017 0

Россияне атакуют ГИБДД в надежде получить международные права. Бланков нет

Россияне хотят рулить не только дома, но и на отдыхеФото: Алексей Гущин

Многие водители в России не могут получить международные водительские права (МВУ) из-за недостатков бланков в подразделениях ГИБДД, пишет «Коммерсант». При живой очереди в Москве бланк получить практически невозможно, а при заказе через портал «Госуслуг» ждать приходится несколько недель. Проблема связана с перенаправлением туристических потоков и ажиотажным спросом на самостоятельные путешествия.

В МВД заявили, что требования к бланкам для международных водительских удостоверений изменились, и сейчас в подразделения ГИБДД доставляют новые бланки нового образца. В этой связи водители испытывают временные трудности с получением МВУ. Однако известно, что проблема носит не системный характер. Так, в Москве некоторые водители смогли получить МВУ в июне—июле за пару дней. Подразделения ГИБДД Свердловской области и Казани также сообщили, что права выдаются без проблем.

Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин считает, что ситуация связана не только с дефицитом бланков, но и с огромным спросом на международные права в 2017 году. Российские туристы из-за ослабления рубля и санкций едут не в Европу, где принимают российские права, а в азиатские страны (Китай, Таиланд), в которых практика проверки водителей представляется неоднозначной. «Люди перестраховываются», — говорит Лыткин.

Другое мнение высказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Она заявила, что сегодня в России многие отказываются от услуг турагентств и планируют отпуск сами: бронируют отели и берут напрокат машины. По оценке Тюриной, количество таких туристов составляет примерно 5-6%, причем их доля постепенно увеличивается.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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