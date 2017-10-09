Путевки в Сочи, Крым, Турцию, Грецию и на Кипр в следующем туристическом сезоне могут вырасти в цене на 10-20%. Причина — банкротство компании «ВИМ-авиа», занимавшей до 15% рынка чартерных перевозок.
В январе—августе объем перевозок «ВИМ-авиа» вырос 31% по сравнению с тем же периодом 2016 года — до 1,8 млн пассажиров. Альтернативного перевозчика, способного перевозить столько туристов по такой цене, на российском рынке просто нет, сообщила «Ведомостям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
При средней цене билета из Москвы в Анталью в 250 долларов стоимость полета на лайнерах «ВИМ-Авиа» была дешевле на 50-70 долларов. Этим и объяснялась популярность ее чартеров: из-за подобных дисконтов туроператоры закрывали глаза на постоянные задержки рейсов.
Однако в итоге пузырь все же лопнул: отмена без предупреждения всех чартеров затронула почти 200 тыс. человек. Из них более ста тысяч находились в этот момент на отдыхе, в том числе за пределами России.
По мнению советника главы Ростуризма Дмитрия Горина, перспективы не так печальны. Во-первых, после краха в 2015 году «Трансаэро», перевозившей в разы больше туристов, чем «ВИМ-Авиа», никакого ценового скачка не произошло. Во-вторых, ряд туроператоров уже запускают собственные полетные программы, что станет дополнительным фактором удержания цен.