{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 октября 2017
08 октября 2017
07:35  09 октября 2017 3

Туры в Крым, Турцию и Грецию взлетят в цене из-за краха «ВИМ-авиа»

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, вим авиа, vim avia
Последний рейс перевозчик выполнил 7 октябряФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Крах авиакомпании «ВИМ-АВИА»
все новости сюжета

Путевки в Сочи, Крым, Турцию, Грецию и на Кипр в следующем туристическом сезоне могут вырасти в цене на 10-20%. Причина — банкротство компании «ВИМ-авиа», занимавшей до 15% рынка чартерных перевозок.

В январе—августе объем перевозок «ВИМ-авиа» вырос 31% по сравнению с тем же периодом 2016 года — до 1,8 млн пассажиров. Альтернативного перевозчика, способного перевозить столько туристов по такой цене, на российском рынке просто нет, сообщила «Ведомостям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

При средней цене билета из Москвы в Анталью в 250 долларов стоимость полета на лайнерах «ВИМ-Авиа» была дешевле на 50-70 долларов. Этим и объяснялась популярность ее чартеров: из-за подобных дисконтов туроператоры закрывали глаза на постоянные задержки рейсов.

Однако в итоге пузырь все же лопнул: отмена без предупреждения всех чартеров затронула почти 200 тыс. человек. Из них более ста тысяч находились в этот момент на отдыхе, в том числе за пределами России.

По мнению советника главы Ростуризма Дмитрия Горина, перспективы не так печальны. Во-первых, после краха в 2015 году «Трансаэро», перевозившей в разы больше туристов, чем «ВИМ-Авиа», никакого ценового скачка не произошло. Во-вторых, ряд туроператоров уже запускают собственные полетные программы, что станет дополнительным фактором удержания цен.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров