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19 октября 2017
18 октября 2017
08:16  19 октября 2017 0

Суд признал экс-губернатора виновным в пропаже миллионов

Новиков Илья, аукцион, молоток, суд
В Новосибирске стартовал суд над Василием ЮрченкоФото: depositphotos.com © URA.RU

В четверг, 19 октября, Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего главу региона Василия Юрченко виновным в превышении полномочий, заявив, что он совершил «умышленное преступление».

В марте 2014 года, как сообщает РИА «Новости», Юрченко был снят с должности с формулировкой «в связи с утратой доверия», а в мае правоохранители завели на него уголовное дело: сначала о халатности, а затем о превышении полномочий.

Речь, напомним, идет о нанесении вреда ОАО «ГазТрансКом», 100% акций которого находились в собственности Новосибирской области, в виде недополученного дохода на 14 миллионов рублей. Сам Юрченко говорил во время прения сторон, что считает уголовное дело сфабрикованным, а его вину бездоказательной. Прокурор тем не менее, как пишет «Федеральное агентство новостей», требует для подсудимого наказания в виде четырех лет лишения свободы.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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