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21 октября 2017
20 октября 2017
07:17  21 октября 2017 0

Белый дом: отношения Москвы и Вашингтона полностью зависят от России

США, комета,метеор,сирия, правительство, вашингтон, флаг сша, здание капитолия, капитолийский холм
Представитель Белого дома винит в обострении отношений КремльФото: depositphotos.com © URA.RU
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Отношения Вашингтона и Москвы полностью зависят от поведения Москвы. Об этом заявила официальный представитель Белого Дома Сара Сандерс.

Она заявила, что многое зависит от того, каким игроком хочет быть Кремль: хорошим или плохим. Данную формулировку американка выдала, отвечая на вопрос журналиста на брифинге, который транслировал канал CBS, пишет RT.

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на данное заявление в своем Twitter. Он отметил, что фраза Сандерс была произнесена после ввода новых антироссийских санкций, ареста российских дипобъектов и высылки консулов РФ.

Ранее Пушков высказывался, что внешней политикой в США занимаются люди, которые ничего в ней не понимают, пишет агентство Nation News.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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