Белый дом: отношения Москвы и Вашингтона полностью зависят от России

07:17 21 октября 2017 0

Представитель Белого дома винит в обострении отношений Кремль Фото: depositphotos.com © URA.RU

Отношения Вашингтона и Москвы полностью зависят от поведения Москвы. Об этом заявила официальный представитель Белого Дома Сара Сандерс.

Она заявила, что многое зависит от того, каким игроком хочет быть Кремль: хорошим или плохим. Данную формулировку американка выдала, отвечая на вопрос журналиста на брифинге, который транслировал канал CBS, пишет RT.

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на данное заявление в своем Twitter. Он отметил, что фраза Сандерс была произнесена после ввода новых антироссийских санкций, ареста российских дипобъектов и высылки консулов РФ.

Ранее Пушков высказывался, что внешней политикой в США занимаются люди, которые ничего в ней не понимают, пишет агентство Nation News.