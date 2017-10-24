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24 октября 2017
Главные новости Москвы
14:57  24 октября 2017 0

Оргкомитет ЧМ-2018 разорвал контракт с давним партнером FIFA

Подготовка к предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Санкт-Петербург, fifa, russia2018, чемпионат мира, чм2018
Обслуживать ВИП-зоны будет новая компанияФото: Антон Белицкий © URA.RU

Российский оргкомитет ЧМ-2018 разорвал контракт с компанией Match Hospitality AG на обслуживание зон VIP и VVIP во время чемпионата. При этом все проданные ими билеты остаются в силе, но нового подрядчика по работе с гостями выберут по итогам конкурса.

Match Hospitality сохранит заключенные напрямую c FIFA контракты на торговлю VIP-пакетами на игры чемпионата в России, сообщает РБК. Продажи стартовали 6 июня. Самый дорогой пакет стоит 2,8 миллиона долларов. За эту сумму покупатель получит ложи на все игры, которые пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак» в Москве, а также в Санкт-Петербурге. Самые дешевые билеты элитной категории стоят по 850 долларов.

Компания Match Hospitality AG работает с FIFA с 2009 года. При этом она не раз оказывалась замешана в скандалах. Так, во время чемпионата мира в ЮАР хозяева гостиниц пожаловались, что она продавала номера со значительной наценкой. А перед чемпионатом мира в Бразилии один из агентов Match Hospitality оказался связан с нелегальной продажей билетов. Кроме того, в 2015 году в СМИ появились сообщения о том, что бывшего на тот момент главой FIFA Йозефа Блаттера подозревают в коррупции, поскольку одним из акционеров Match Hospitality является его племянник Филипп Блаттер.

Виктор Жуков
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