Оргкомитет ЧМ-2018 разорвал контракт с давним партнером FIFA

14:57 24 октября 2017 0

Обслуживать ВИП-зоны будет новая компания Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Российский оргкомитет ЧМ-2018 разорвал контракт с компанией Match Hospitality AG на обслуживание зон VIP и VVIP во время чемпионата. При этом все проданные ими билеты остаются в силе, но нового подрядчика по работе с гостями выберут по итогам конкурса.

Match Hospitality сохранит заключенные напрямую c FIFA контракты на торговлю VIP-пакетами на игры чемпионата в России, сообщает РБК. Продажи стартовали 6 июня. Самый дорогой пакет стоит 2,8 миллиона долларов. За эту сумму покупатель получит ложи на все игры, которые пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак» в Москве, а также в Санкт-Петербурге. Самые дешевые билеты элитной категории стоят по 850 долларов.

Компания Match Hospitality AG работает с FIFA с 2009 года. При этом она не раз оказывалась замешана в скандалах. Так, во время чемпионата мира в ЮАР хозяева гостиниц пожаловались, что она продавала номера со значительной наценкой. А перед чемпионатом мира в Бразилии один из агентов Match Hospitality оказался связан с нелегальной продажей билетов. Кроме того, в 2015 году в СМИ появились сообщения о том, что бывшего на тот момент главой FIFA Йозефа Блаттера подозревают в коррупции, поскольку одним из акционеров Match Hospitality является его племянник Филипп Блаттер.