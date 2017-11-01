19:15 01 ноября 2017 0

Система «все включено» может вскоре появиться и в России Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Внедрение в России системы «все включено» может заставить многих россиян отказаться от отдыха за рубежом, в частности, на турецких курортах. Главное преимущество данного формата — прогнозируемые траты. Как утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты, зачастую россияне выбирают отдых за границей именно из-за «all inclusive».

«Эта система везде успешно приживается и работает, почему бы и нам не попробовать. Во всяком случае, люди будут знать, во сколько точно обойдется им отпуск. А то у нас сейчас бывает так — приедешь на курорт, заплатишь за одно, потом за другое, и так бесконечно. В Турцию же люди подчас едут, имея в кармане 200 долларов. За все остальное они заплатили заранее», — пояснил «URA.RU» заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко. По его словам, данная мера явится «хорошим конкурентным стимулом».

Этим летом многие россияне предпочитали отдыхать в Турции Фото: depositphotos.com

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с «URA.RU» заявил, что этот формат наиболее востребован на массовых направлениях. «Людям с детьми очень нравится такая система. Однако внедрить ее на всех российских курортах не удастся — это потребует очень большой перестройки. Ведь „все включено“ — это не только питание, это еще и анимация, досуг, спортивное обеспечение», — пояснил Барзыкин.

По его словам, многие россияне едут в Турцию именно из-за этой системы. «Если ее удастся реализовать в России, то цены на путевки упадут в среднем на 20 процентов», — добавил собеседник агентства.

Ранее глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что на территории России важно развивать обслуживание в отелях по системе «все включено». «Отказаться или нет от системы „все включено“ при обслуживании в отелях — это дело наших турецких коллег. Однако мы считаем очень важным распространять эту систему на территории России, так как она пользуется большой популярностью среди российских туристов», — сказал Сафонов.

Ранее сообщалось, что глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен предложил отменить систему «все включено» для турецких курортов. Он выразил мнение, что туристический сектор должен уходить от концепции гостиничного туризма.