Ученые нашли тайную комнату в пирамиде Хеопса. ФОТО, ВИДЕО

01:57 03 ноября 2017 0

Помещение было обнаружено благодаря применению высокочувствительного радара Фото: Алена Полозова © URA.RU

Ученые при помощи новейших технологий обнаружили внутри пирамиды Хеопса потайную комнату. По данным британского журнала Nature, это первая находка внутри пирамиды начиная с XIX века.

Помещение удалось найти благодаря высокочувствительному радару, с помощью которого можно идентифицировать пустые пространства и полости внутри зданий. Египтологи предполагают, что помещение задумывалось в качестве камеры захоронения, либо в качестве технологической лакуны, предназначенной для распределения нагрузок. Известно, длина комнаты составляет около 30 метров при высоте в 8 метров и ширине около двух метров.

«С момента возведения сооружения эта полость была скрыта, я уверен, и нам предстоит выяснить, что это такое — еще одна камера или галерея, какова ее структура», — цитирует участника международной археологической экспедиции Мехди Тайюби ТАСС.

Коллега Тайюби, ученый Бристолького Университета Эйден Додсон считает, что шансы найти в скрытом помещении погребальную комнату «равны нулю», однако он уверен, открытие поможет более подробно изучить внутреннее строение пирамиды.