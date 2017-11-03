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03 ноября 2017
02 ноября 2017
01:57  03 ноября 2017 0

Ученые нашли тайную комнату в пирамиде Хеопса. ФОТО, ВИДЕО

Клипарт, верблюд, пирамида, египет, Каир
Помещение было обнаружено благодаря применению высокочувствительного радараФото: Алена Полозова © URA.RU

Ученые при помощи новейших технологий обнаружили внутри пирамиды Хеопса потайную комнату. По данным британского журнала Nature, это первая находка внутри пирамиды начиная с XIX века.

Помещение удалось найти благодаря высокочувствительному радару, с помощью которого можно идентифицировать пустые пространства и полости внутри зданий. Египтологи предполагают, что помещение задумывалось в качестве камеры захоронения, либо в качестве технологической лакуны, предназначенной для распределения нагрузок. Известно, длина комнаты составляет около 30 метров при высоте в 8 метров и ширине около двух метров.

«С момента возведения сооружения эта полость была скрыта, я уверен, и нам предстоит выяснить, что это такое — еще одна камера или галерея, какова ее структура», — цитирует участника международной археологической экспедиции Мехди Тайюби ТАСС.

Коллега Тайюби, ученый Бристолького Университета Эйден Додсон считает, что шансы найти в скрытом помещении погребальную комнату «равны нулю», однако он уверен, открытие поможет более подробно изучить внутреннее строение пирамиды.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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