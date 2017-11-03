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03 ноября 2017
02 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:58  03 ноября 2017 0

«Господи, я рыдаю каждую ночь!» Отец-турк удерживает маленькую россиянку в Стамбуле и заставляет носить паранджу

Девочка сумела обратиться за помощьюФото: скрин с видео портала 78.RU

15-летняя россиянка пытается сбежать в Россию из-под опеки своего отца, гражданина Турции.

Девочка приехала к отцу, которого не видела с четырех лет, в Стамбул на две недели. Незадолго до этого у 15-летней россиянки умерла мама, девочке нужно было получить у родителя разрешение на опеку над бабушкой. Однако в последний момент отец запретил дочери лететь домой и отнял у ребенка все документы и телефон. Ребенка силой отправили учиться в религиозную школу и заставляют носить паранджу.

«Господи, прошу, умоляю, я рыдаю каждую ночь. Заберите меня поскорее», — приводит канал 78 выдержки из дневника девочки, который ей удалось показать журналистам.

Родная тетя девочки и ее двоюродная сестра, по информации журналистов, прилетели в Стамбул, чтобы вызволить ребенка. Но в посольстве им, якобы, пока отказывают в помощи.

Девочка ведет дневник
Фото: 78.RU

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Данил Бардин
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