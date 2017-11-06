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06 ноября 2017
17:44  06 ноября 2017 0

В Сети появились интимные снимки соведущей шоу Дружко. ФОТО

Видео с коллегой Дружко утекли в СетьФото: страница Стрельцовой в соцсети Instagram

В интернет попали ролики интимного характера, на которых изображена соведущая популярного YouTube-канала Druzhko Show Оксана Стрельцова.

На кадрах девушка занимается ласками с молодым человеком под звук колокольчика, обозначающего пожертвование от зрителя. Периодически пара общается с аудиторией веб-чата, пишет «Федеральное агентство новостей». По словам автора, который выложил видео, таким образом девушка якобы зарабатывала деньги, так как ролики выкладывались на специализированные платные интернет-ресурсы.

Отметим, что Стрельцова появилась в шоу Дружко в августе этого года, став ведущей рубрики «Прогноз годноты», но вскоре переквалифицировалась в помощницу автора передачи. Ранее девушка уже провоцировала публику. В своем Instagram Стрельцова выкладывала видео, где она целиком заглатывает банан.

Голая пара любезно общалась с денежными клиентами
Фото: кадр с видео «Двач»

Лев Истомин
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