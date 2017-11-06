В интернет попали ролики интимного характера, на которых изображена соведущая популярного YouTube-канала Druzhko Show Оксана Стрельцова.
На кадрах девушка занимается ласками с молодым человеком под звук колокольчика, обозначающего пожертвование от зрителя. Периодически пара общается с аудиторией веб-чата, пишет «Федеральное агентство новостей». По словам автора, который выложил видео, таким образом девушка якобы зарабатывала деньги, так как ролики выкладывались на специализированные платные интернет-ресурсы.
Отметим, что Стрельцова появилась в шоу Дружко в августе этого года, став ведущей рубрики «Прогноз годноты», но вскоре переквалифицировалась в помощницу автора передачи. Ранее девушка уже провоцировала публику. В своем Instagram Стрельцова выкладывала видео, где она целиком заглатывает банан.