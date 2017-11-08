{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 ноября 2017
11:09  08 ноября 2017 0

Лоукостер «Победа» запустил новые рейсы через Кольцово

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, взлет, взлет самолета, авиакомпания победа, pobeda
Москвичи смогут летать в Красноярск и Новосибирск с пересадкой в ЕкатеринбургеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский авиаперевозчик «Победа» ввел новые трансферные рейсы через аэропорт Кольцово. Трижды в неделю лоукостер будет осуществлять полеты по маршруту Москва — Екатеринбург — Новосибирск, и четыре раза в неделю по маршруту Москва — Екатеринбург — Красноярск и обратно.

В пресс-службе аэропорта Кольцово «URA.RU» рассказали, что авиаузел выступит пунктом пересадки пассажиров с московских рейсов на региональные. Стыковка рейсов в аэропорту Кольцово составит не более 50 минут.

«Вылет из Москвы запланирован на 20.15, прилет в Красноярск — 6.10, в Новосибирск — в 5.35. Из Новосибирска и Красноярска рейсы отправятся в 9.55 и 9.10 соответственно. Прибытие в Москву запланировано на 11.30», — отметили в пресс-службе.

По итогам десяти месяцев 2017 года аэропортом Кольцово в качестве пересадочного узла воспользовались более 300 тысяч пассажиров, что на 22% превысило аналогичный показатель прошлого года.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров