Лоукостер «Победа» запустил новые рейсы через Кольцово

11:09 08 ноября 2017 0

Москвичи смогут летать в Красноярск и Новосибирск с пересадкой в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский авиаперевозчик «Победа» ввел новые трансферные рейсы через аэропорт Кольцово. Трижды в неделю лоукостер будет осуществлять полеты по маршруту Москва — Екатеринбург — Новосибирск, и четыре раза в неделю по маршруту Москва — Екатеринбург — Красноярск и обратно.

В пресс-службе аэропорта Кольцово «URA.RU» рассказали, что авиаузел выступит пунктом пересадки пассажиров с московских рейсов на региональные. Стыковка рейсов в аэропорту Кольцово составит не более 50 минут.

«Вылет из Москвы запланирован на 20.15, прилет в Красноярск — 6.10, в Новосибирск — в 5.35. Из Новосибирска и Красноярска рейсы отправятся в 9.55 и 9.10 соответственно. Прибытие в Москву запланировано на 11.30», — отметили в пресс-службе.

По итогам десяти месяцев 2017 года аэропортом Кольцово в качестве пересадочного узла воспользовались более 300 тысяч пассажиров, что на 22% превысило аналогичный показатель прошлого года.