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12 ноября 2017
11 ноября 2017
09:17  12 ноября 2017 0

Британские депутаты решили оправить Терезу Мэй в отставку из-за Brexit

Терезе Мэй грозит отставкаФОТО: twitter@@Number10cat

Порядка 40 британских депутатов-консерваторов готовы подписать общее письмо о недоверии премьер-министру Терезе Мэй. Поводом для возможной отставки Мэй стала угроза Евросоюза заморозить переговоры по Brexit, если Британия не согласует все финансовые вопросы, касающиеся выхода из блока.

Сторону депутатов-«заговорщиков» заняли и некоторые министры, подчеркивает британская газета The Times. Их также не устраивает позиция Мэй по Brexit. Как уточняет The Sunday Times, осталось всего восемь подписей от членов парламента для того, чтобы начать процесс отставки действующего премьер-министра.

Ранее в британском правительстве заявили, что выход Великобритании из Евросоюза официально произойдёт в 23:00 29 марта 2019 года по местному времени, напоминает RT.

23 сентября Тереза Мэй заявила, что Великобритания готовы заплатить Евросоюзу порядка 40 млрд фунтов стерлингов (около 45 млрд евро) за выход из содружества. Она также уточнила, что в условиях значительного компромисса Лондон выполнит обязательства, которые взял на себя в период членства в ЕС

В апреле этого года глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что процедура Brexit может быть отменена, если британские избиратели на предстоящих досрочных парламентских выборах проголосуют за новый состав правительства.

Нина Калинина
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