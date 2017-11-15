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15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:40  15 ноября 2017 0

С российского вратаря во время матча с Испанией сняли скальп. ФОТО

Российского голкипера увезли с поля на электрокареФото: Twitter сборной России по футболу

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев получил серьезную травму во время товарищеского матча с Испанией. Родриго Морено ударил Лунева коленом по голове. В результате российский голкипер попал в больницу — его увезли с поля на электрокаре.

Как сообщает телеканал 360, в госпитале Андрею Луневу сделали компьютерную томографию головного мозга, рентгенографию шейного отдела позвоночника и провели первичную хирургическую обработку раны. На ночь спортсмена оставили в больнице — у него диагностировали скальпированную рану лобной области и сотрясение мозга.

В официальном Twitter российской команды позже появилось сообщение, что Лунев чувствует себя хорошо и благодарит за поддержку коллег по команде и болельщиков, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Андрею Луневу 26 лет, он является вратарем «Зенита».

Товарищеский матч между сборными России и Испании прошел на стадионе «Санкт-Петербург» и окончился вничью — 3:3.

Наталья Володина
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