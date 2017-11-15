16:56 15 ноября 2017 0

Новая форма экзамена позволит не только писать, но и говорить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители Минобрнауки России обсуждают с профессиональным сообществом и экспертами формы и сроки введения устной части ЕГЭ по литературе.

Этот вопрос, по словам представителей федерального ведомства, требует детальной проработки, пишет «Интерфакс».

Отметим, что уже в этом учебном году появится устная часть в ЕГЭ по русскому языку для девятиклассников. Преподаватели оценят способность учеников правильно говорить и формулировать собственные мысли.