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22 ноября 2017
21 ноября 2017
23:08  21 ноября 2017 2

Победительница «Евровидения» призвала украинцев к еще одной революции

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , сердце, флаг украины
Украинцам нужно поменять свой имидж, считает РусланаФото: depositphotos.com © URA.RU

Победительница конкурса «Евровидение-2004» певица Руслана (Руслана Лыжичко) призвала соотечественников «снять с себя шаровары» и выступила против «украинизации». После гастролей в Краматорске Донецкой области артистка обратилась к народу со словами о том, что ей не хватает культурной революции.

«Я выступала в Краматорске… Там люди ходили с сине-жёлтым флагом. У меня нет ни иллюзий, ни стереотипов, что там что-то нужно украинизировать. Я против такого слова, как «украинизация», — цитирует Руслану RT.

Певица заметила, что после Майдана ожидала в стране культурной революции, но ей не хватает изменений. Она призвала изменить имидж страны и образ самих жителей. «Давайте снимем с себя шаровары», — приводит слова артистки агентство Nation News.

Руслана родилась 24 мая 1973 года в украинском Львове. В 2004 году она участвовала в «Евровидении» с песней Wild Dances. В итоге все страны-участники удостоили украинку баллами, за исключением Швейцарии.

Виктор Дорофеев
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