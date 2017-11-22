10:22 22 ноября 2017 0

Трудовая практика обернулась для учащихся 11-часовым рабочим днем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания из Тайваня Foxconn использовала труд трех тысяч школьников и студентов для сборки смартфонов Apple iPhone X, заставляя их работать сверхурочно.

На компанию пожаловались шесть молодых людей в возрасте до 20 лет. Они проходили «трудовую практику», принудительно работая на предприятии по 11 часов в день. Одна из девушек рассказала, что она ежедневно собирала около 1,2 тысячи камер для телефонов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Согласно данным издания Financial Times, тайваньская компания часто привлекает учащихся к производству перед стартом продаж новых гаджетов. Однако, по законодательству, они не должны трудиться более 40 часов в неделю. В самом училище от комментариев на эту тему отказались, уточняет «Национальная служба новостей».

Ранее стало известно, что компания Apple планирует выпустить в 2018 году сразу три новых смартфона.