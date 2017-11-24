В Польше, в селе Грушовичи неподалеку от города Перемышль, снесли памятник украинской повстанческой армии (УПА запрещена в России как экстремистская организация). Его обломками замостили дорогу при ремонте.
«Камни были утилизированы. Служат польском обществу. Из них были сделаны дороги», — цитирует ТАСС главу местной администрации Януша Слабицкого. По словам Слабицкого, это было сделано, чтобы не допустить превращения остатков памятника в реликвию.
«Я ожидал, что бандеровцы захотят сделать из них реликвии и национальную святыню, поэтому я сделал это невозможным, Цинично, но в другой ситуации я вернул бы эти камни, однако, зная в каком направлении это идет, мы сделали так, как я сказал», — добавил Слабицкий. Он не допускает и мысли, что памятник бандеровцам может быть восстановлен, отмечает издание.
Памятник появился на местном кладбище 23 года назад. На фоне того, что в Польше все более негативно высказываются против Степана Бандеры и считают его нацистским преступником, местные жители решили снести монумент.