Рамзан Кадыров назвал подлостью теракт в мечети Египта

22:44 24 ноября 2017 0

Рамзан Кадыров отреагировал на теракт в Египте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал подлостью и трусостью теракт, произошедший во время молитвы в мечети на Синайском полуострове. В своем телеграм-канале чеченский лидер заявил, что на такое преступление способны только те, для кого нет ничего святого.

«Бороться с терроризмом нужно жестко и безапелляционно. И борьба эта должна быть не постфактум, когда мы вводим ответные меры, а в зародыше, важно предотвратить убийства людей. Запад же подпитывает террористов, невменяемых убийц, заигрывает с ними. От этого страдают невинные люди, целые народы», — написал Рамзан Кадыров.

В населенном пункте Эр-Рауда в 40 километрах к западу от административного центра Северного Синая террористы на четырех внедорожниках подъехали к мечети во время пятничной молитвы. Ворвавшись внутрь, боевики привели в действие взрывное устройство, а затем начали расстреливать людей, пытавшихся покинуть мечеть. Жертвами террористов стали 235 человек, более сотни получили ранения.

Египетские военные преследуют боевиков в ходе операции, которую возглавляет начальник штаба вооруженных сил. В Каире объявлено чрезвычайное положение. Беспилотники убили 15 боевиков, причастных к нападению на мечеть, передает телеканал 360 со ссылкой на СМИ Египта.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Мечеть, подвергшаяся атаке, относится к суфийскому направлению ислама, против последователей которого уже несколько раз проводили акции боевики организации «Вилаят Синай» — египетского отделения запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», сообщает RT.