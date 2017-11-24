{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 ноября 2017
22:44  24 ноября 2017 0

Рамзан Кадыров назвал подлостью теракт в мечети Египта

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров отреагировал на теракт в ЕгиптеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал подлостью и трусостью теракт, произошедший во время молитвы в мечети на Синайском полуострове. В своем телеграм-канале чеченский лидер заявил, что на такое преступление способны только те, для кого нет ничего святого.

«Бороться с терроризмом нужно жестко и безапелляционно. И борьба эта должна быть не постфактум, когда мы вводим ответные меры, а в зародыше, важно предотвратить убийства людей. Запад же подпитывает террористов, невменяемых убийц, заигрывает с ними. От этого страдают невинные люди, целые народы», — написал Рамзан Кадыров.

В населенном пункте Эр-Рауда в 40 километрах к западу от административного центра Северного Синая террористы на четырех внедорожниках подъехали к мечети во время пятничной молитвы. Ворвавшись внутрь, боевики привели в действие взрывное устройство, а затем начали расстреливать людей, пытавшихся покинуть мечеть. Жертвами террористов стали 235 человек, более сотни получили ранения.

Египетские военные преследуют боевиков в ходе операции, которую возглавляет начальник штаба вооруженных сил. В Каире объявлено чрезвычайное положение. Беспилотники убили 15 боевиков, причастных к нападению на мечеть, передает телеканал 360 со ссылкой на СМИ Египта.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Мечеть, подвергшаяся атаке, относится к суфийскому направлению ислама, против последователей которого уже несколько раз проводили акции боевики организации «Вилаят Синай» — египетского отделения запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», сообщает RT.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров