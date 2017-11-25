Российская актриса Вера Сотникова тяжело перенесла утрату
ать известной российской актрисы и телеведущей Веры Сотниковой скончалась после продолжительной болезни. Об этом артистка написала в Instagram.
Трагическое событие случилось 20 ноября. «Сегодня исполнилось бы 89 лет моей маме! До дня своего рождения она не дожила четыре дня. Очень больно… Знаю одно — моя жизнь уже не будет прежней», — поделилась Сотникова. Актриса также разместила в Instagram архивное фото с матерью.
Поклонники актрисы выразили соболезнования в комментариях: «Держитесь Верочка… Очень жаль…», «Вечная память Маргарите Петровне…», «Жизнь не будет прежней, это точно, и время не лечит».