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25 ноября 2017
17:55  25 ноября 2017 0

У актрисы Веры Сотниковой умерла мать. ФОТО

Российская актриса Вера Сотникова тяжело перенесла утратуФото: страница Веры Сотниковой в Facebook

ать известной российской актрисы и телеведущей Веры Сотниковой скончалась после продолжительной болезни. Об этом артистка написала в Instagram.

Трагическое событие случилось 20 ноября. «Сегодня исполнилось бы 89 лет моей маме! До дня своего рождения она не дожила четыре дня. Очень больно… Знаю одно — моя жизнь уже не будет прежней», — поделилась Сотникова. Актриса также разместила в Instagram архивное фото с матерью.

Поклонники актрисы выразили соболезнования в комментариях: «Держитесь Верочка… Очень жаль…», «Вечная память Маргарите Петровне…», «Жизнь не будет прежней, это точно, и время не лечит».

Ольга Дудорова
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