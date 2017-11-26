Встреча правозащитников в Москве, позиционированная как всероссийский съезд в защиту прав человека, собрала немного участников, но ознаменовалась громкими заявлениями и скандалом, в который оказались втянуты представители двух федеральных телеканалов.
Как передает «Интерфакс», участники мероприятия выступили с громким лозунгом диссидентов советских времен «Соблюдайте Конституцию» и требованием ликвидировать подразделения по борьбе с экстремизмом в структуре российского МВД и отменить ряд «репрессивных» законов.
«Надо объединять усилия вокруг сохранения главного достижения начала 90-х годов, Конституции Российской Федерации, которая является стержнем сохранения прав и свобод граждан», — приводит информагентство слова лидера движения «За права человека» Льва Пономарева.
Борцы с экстремизмом не угодили Пономареву тем, что, по его словам, являются «ответственными за массовое нарушение прав человека». В число законов, которые противоречат Конституции, по мнению участников мероприятия, попали законы об оскорблении чувств верующих, «о нежелательных организациях», «об иностранных агентах», о запрете усыновления детей из России гражданами США, а также статьи Уголовного Кодекса России об ответственности за экстремизм (282 УК РФ), сепаратизм (280.1 УК РФ) и неоднократное нарушения правил проведения массовых мероприятий (212.1 УК РФ). А среди пострадавших от репрессий правозащитники назвали секту «Свидетели Иеговы» и партию «Хизб ут-Тахрир» (обе организации запрещены в РФ).
Участниками встречи, которая проходит 26—27 ноября в Москве, заявлены представители «Московской хельсинкской группы», движения «За права человека», «Гражданского содействия», правозащитного центра «Мемориал», фонда «Общественный вердикт» и движения «Голос». В их рядах не наблюдается представителей Объединенного гражданского форума и Союза по правам человека при Президенте России. С приглашением журналистов для освещения мероприятия тоже вышла неувязка. Как заявил Лев Пономарев, оргкомитет съезда принял решение не давать аккредитации представителям НТВ и РЕН ТВ, поскольку «эти каналы не раз представляли информацию в искаженном виде».
Между тем, на РЕН ТВ заявление Пономарева опровергли. «Слова Пономарева не соответствуют действительности и являются ложной информацией», — отметили представители телеканала, предъявив имеющуюся у них аккредитацию для работы на слете правозащитников, и назвали проходящий съезд мероприятием «абсолютно бессмысленным», передает портал «Русская планета». На телеканале напомнили, что три недели назад Пономарев, «лидер движения с громким названием «За права человека», судился с по поводу сюжета программы «Добров в эфире», в котором рассказывалось о так называемых правозащитников… «Суд признал, что журналисты телеканала сообщили правдивую информацию, а то, что содержалось в иске, не соответствует действительности», — отметили представители телеканала.