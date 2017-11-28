Госслужащим закупят книги по психологии и производству алкоголя

16:06 28 ноября 2017 0

Всего планируется закупить более 600 книг Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Книжная экспедиция» Управления делами президента России потратит на закупку книг 500 тысяч рублей. Среди них числятся детские издания и руководства по производству алкоголя. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, там же представлен полный список литературы.

В частности, среди планируемых к закупке 600 книг значатся издания со следующими названиями: «Вино, настойка, самогон. Лучшие рецепты»; «Хмельной ботаник. Путеводитель по алкогольной флоре планеты»; «Не сдохни! Еда в борьбе за жизнь», а также «Психология совести: вина, стыд, раскаяние»; «Почему дети лгут?» и «Еженедельник-антидепрессант. Синие коты», передает «Дождь». Также среди прочего есть литература по истории и политике: «Шерше ля нефть. Почему мы платим дань Америке?», «ДеНАЦИфикация Украины. Страна невыученных уроков», «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина», книга Николая Старикова «Власть» и учебник по истории с его предисловием.

На сайте «Книжной экспедиции» отмечается, что она обеспечивает различными печатными изданиями государственных служащих и обслуживает официальные мероприятия государственного уровня.