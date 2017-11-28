{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,49
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 ноября 2017
16:06  28 ноября 2017 0

Госслужащим закупят книги по психологии и производству алкоголя

Улица Бориса Ельцина. Екатеринбург , литература, театр драмы, книгообменник, книги на полке
Всего планируется закупить более 600 книгФото: Анна Майорова © URA.RU

«Книжная экспедиция» Управления делами президента России потратит на закупку книг 500 тысяч рублей. Среди них числятся детские издания и руководства по производству алкоголя. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, там же представлен полный список литературы.

В частности, среди планируемых к закупке 600 книг значатся издания со следующими названиями: «Вино, настойка, самогон. Лучшие рецепты»; «Хмельной ботаник. Путеводитель по алкогольной флоре планеты»; «Не сдохни! Еда в борьбе за жизнь», а также «Психология совести: вина, стыд, раскаяние»; «Почему дети лгут?» и «Еженедельник-антидепрессант. Синие коты», передает «Дождь». Также среди прочего есть литература по истории и политике: «Шерше ля нефть. Почему мы платим дань Америке?», «ДеНАЦИфикация Украины. Страна невыученных уроков», «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина», книга Николая Старикова «Власть» и учебник по истории с его предисловием.

На сайте «Книжной экспедиции» отмечается, что она обеспечивает различными печатными изданиями государственных служащих и обслуживает официальные мероприятия государственного уровня.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров