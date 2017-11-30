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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:59  30 ноября 2017 8

Медведев посоветовал, в какой валюте лучше хранить деньги

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, медведев дмитрий
Премьер-министр России уверен в стабильности рубляФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что россиянам лучше всего хранить сбережения в рублях. По мнению главы правительства, стабильный курс рубля должен этому способствовать.

«С учетом того, что абсолютное, подавляющее большинство наших граждан хранит сегодня свои накопления в рублях, платит в рублях и получает зарплату в рублях, очевиден ответ — в чем хранить денежные средства, в чем хранить запасы», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Медведев отметил, что внешние факторы продолжают оказывать влияние на курс рубля, однако это не определяет положения российской валюты. «Обвала рубля не будет. Курс рубля стабилен», — добавил глава кабмина.

Сергей Макеев
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