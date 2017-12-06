Подросток зарубил насильника топором под Петербургом. ФОТО

22:59 06 декабря 2017 0

Останки мужчины молодые люди спрятали в заброшенном доме Фото: пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области

В Ленинградской области 15-летний подросток убил топором своего насильника. Молодому человеку помогли двое приятелей.

Следователи установили, что мужчина насиловал подростка с июня по август 2016 года, сообщает телеканал 360. После ссоры между ними мальчик решил наказать обидчика и вместе с приятелями зарубил его топором. Дети выбросили тело убитого мужчины в подвал заброшенного дома, передает Nation News.

В СУ СКР по Ленинградской области сообщили, что трое подозреваемых задержаны, идет расследование уголовного дела.