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08 декабря 2017
20:47  08 декабря 2017 0

Глава ВЦИОМ предложил не бояться терминаторов. Ученые не справились даже с созданием робота-социолога

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, робот, терминатор, андроид, киборг
Роботы не скоро заменят человекаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров попросил россиян не бояться восстания машин. На его взгляд, существующие технологии не позволяют создать даже приемлемой эффективности робота-социолога.

«Будет алгоритм, но он будет, на мой взгляд, слабым искусственным интеллектом», — пояснил Федоров. По мнению специалиста, сейчас различают сильный и слабый искусственный интеллект. Первый действительно может представлять реальную опасность для человечества, но до его создания ученым еще очень далеко, пишет «Газета.ру».

Таким образом, по словам Федорова, все истории про опасных терминаторов являются всего лишь страшилками. Тем не менее, как уже сообщало «URA.RU», роботизация и автоматизация к 2030 году могут оставить без работы порядка 10 млн россиян. Эта угроза не столь зрелищна, как фильмы про вышедший из-под контроля «Скайнет», однако куда более реальна.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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