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05 декабря 2017
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Главные новости Москвы
08:08  05 декабря 2017 0

К 2030 году роботы оставят без работы 10 миллионов россиян

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, робот, рука, захват, андроидная техника, экзоскелет
Роботы готовы заменить людей на производствеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России к 2030 году автоматизация производства отнимет у специалистов шестую часть всего объема работы. По подсчетам сотрудников Глобального института McKinsey, 16% рабочих мест в стране через 12 лет станут автоматизированными, что приведет к сокращению 10 млн вакансий.

Массовые сокращения коснутся, прежде всего, людей в возрасте от 40 до 45 лет — и составят 5% от общего числа профессий. Такой же прогноз дан для других развивающихся экономик, включая Китай, Турцию, Бразилию и Таиланд. Схожая ситуация будет наблюдаться во всем мире. В среднем в разных странах до 2030 года будет автоматизировано более 14% рабочих мест, пишет «Коммерсант».

Процесс перестройки коснется «физической работы в предсказуемой среде»: к примеру, приготовление еды в общепите. Ускоренно будут автоматизироваться профессии, связанные со сбором и обработкой данных, а также с применением физической силы.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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