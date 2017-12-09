Взятки в России активно берут и дают
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что самым распространенным коррупционным преступлением в России на данный момент является взятка. Таковы результаты анализа, проведенного по итогам 2017 года.
По статистике, среди уголовных дел, которые были направлены в суд в этом году, большую часть составляют имеено преступления, связанные с получением или дачей взятки — 3367. Преступлений, связанных с мошенничеством, зафиксировано 1178, с присвоением или растратой — 599, пишет RT.
Отметим, что в 2018 году в России начнет функционировать реестр коррупционеров.