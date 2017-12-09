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09 декабря 2017
19:48  09 декабря 2017 0

В СКР назвали самое частое коррупционное преступление в России

Новиков Илья, взятка, молоток, правосудие, судья, суд, судебные разбирательства, деньги в конверте, мантия
Взятки в России активно берут и даютФото: depositphotos.com © URA.RU

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что самым распространенным коррупционным преступлением в России на данный момент является взятка. Таковы результаты анализа, проведенного по итогам 2017 года.

По статистике, среди уголовных дел, которые были направлены в суд в этом году, большую часть составляют имеено преступления, связанные с получением или дачей взятки — 3367. Преступлений, связанных с мошенничеством, зафиксировано 1178, с присвоением или растратой — 599, пишет RT.

Отметим, что в 2018 году в России начнет функционировать реестр коррупционеров.

Лев Истомин
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