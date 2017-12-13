13:40 13 декабря 2017 0

Воришка стал жертвой случайности и судебных приставов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске судебные приставы случайно задержали воришку, который оказался злостным должником по алиментам. Уроженец Курганской области пытался похитить из супермаркета бутылку коньяка, торт и соленья.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, группа быстрого реагирования получила задание принудительно доставить должников к приставу-исполнителю. Направляясь на очередной адрес, сотрудники проходили мимо сетевого супермаркета и вдруг услышали женский крик. Кассир магазина пытался догнать мужчину, который, надеясь на эффект неожиданности, проскочил мимо кассы с бутылкой коньяка, тортом и банками с маринованными огурцами и грибами. Приставы не растерялись и тут же преградили путь воришке, а затем, скрутив ему руки, вернулись в магазин, где и передали в руки полиции.

Незадачливым грабителем оказался 35-летний житель Зауралья. Приставы заодно проверили его на наличие долгов и выяснили, что мужчина не выплачивает ребенку алименты — за ним числится задолженность в размере 450 тысяч рублей. Теперь о местонахождении должника знают приставы Курганской области, кроме того, ему грозит уголовное дело по статье 161 УК РФ «грабеж».