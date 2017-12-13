{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,84
Динамика за 2 недели
Евро 69,30
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
13 декабря 2017
Главные новости 
13:40  13 декабря 2017 0

Курганца с полумиллионным долгом по алиментам поймали на краже торта в Челябинске

Наручники, наручники, арест, заключение
Воришка стал жертвой случайности и судебных приставовФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске судебные приставы случайно задержали воришку, который оказался злостным должником по алиментам. Уроженец Курганской области пытался похитить из супермаркета бутылку коньяка, торт и соленья.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, группа быстрого реагирования получила задание принудительно доставить должников к приставу-исполнителю. Направляясь на очередной адрес, сотрудники проходили мимо сетевого супермаркета и вдруг услышали женский крик. Кассир магазина пытался догнать мужчину, который, надеясь на эффект неожиданности, проскочил мимо кассы с бутылкой коньяка, тортом и банками с маринованными огурцами и грибами. Приставы не растерялись и тут же преградили путь воришке, а затем, скрутив ему руки, вернулись в магазин, где и передали в руки полиции.

Незадачливым грабителем оказался 35-летний житель Зауралья. Приставы заодно проверили его на наличие долгов и выяснили, что мужчина не выплачивает ребенку алименты — за ним числится задолженность в размере 450 тысяч рублей. Теперь о местонахождении должника знают приставы Курганской области, кроме того, ему грозит уголовное дело по статье 161 УК РФ «грабеж».

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров