Бывший соратник посоветовал Навальному «быть честнее». ВИДЕО

12:46 24 декабря 2017 0

Виталий Серуканов вызвал блогера на открытые дебаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший соратник Алексея Навального Виталий Серуканов вызвал блогера на открытые дебаты. Свой призыв Серуканов, который ранее был заместителем руководителя московского избирательного штаба Навального, озвучил в очередном видеообращении.

Серуканов обвинил Навального в том, что тот «копирует риторику власти» — занимается шельмованием своих политических противников, критиков и оппонентов. Он также заявил, что блогеру следует быть честнее со своими сторонниками — мероприятие 24 декабря является несанкционированным, однако сам Навальный заявляет о его законности, следовательно, участники не готовы к последующим «правовым последствиям».

Ранее Навальный назвал Серуканова, с которым сотрудничал на протяжении пяти лет, «агентом Кремля». Это заявление блогер сделал в ответ на предыдущее видеообращение Серуканова, в котором бывший помощник обвинил начальник федерального штаба Леонида Волкова в кумовстве и срыве кампании по сбору подписей граждан.

Пользователи соцсетей, комментируя опубликованное Серукановым видео, отмечают, что «забавно отслеживать внутренние разборки в «секте Навального».

Ранее Серуканов призвал россиян с осторожностью относиться к призывам поддержать кампанию Навального.