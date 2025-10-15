Строительство дорог в России идет с опережением плана

В России в 2025 году план по ремонту и строительству дорог перевыполнен почти на треть. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«В результате в этом году мы идем с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым годом», — заявил Хуснуллин во время совещания с президентом Владимиром Путиным и членами правительства РФ в формате видеоконференции. Он добавил, что до конца года отремонтируется и построятся минимум 28 тысяч километров дорог.
Ранее в 2025 году Марат Хуснуллин уже сообщал о превышении прошлогодних темпов дорожного строительства и ремонта на 21%. Среди ключевых проектов года — завершение трассы между Петербургом и Екатеринбургом, развитие магистрали «Россия» до Владивостока, а также строительство обхода Мариуполя и расширение Азовского кольца. Эти работы ведутся в рамках федеральной программы, охватывающей все регионы страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.