Строительство дорог в России идет с опережением плана

Хуснуллин: в России план по строительству дорог идет с опережением на 29%
Марат Хуснуллин сообщил об опережении плана строительства дорог на 29%
Марат Хуснуллин сообщил об опережении плана строительства дорог на 29%

В России в 2025 году план по ремонту и строительству дорог перевыполнен почти на треть. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В результате в этом году мы идем с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым годом», — заявил Хуснуллин во время совещания с президентом Владимиром Путиным и членами правительства РФ в формате видеоконференции. Он добавил, что до конца года отремонтируется и построятся минимум 28 тысяч километров дорог.

Ранее в 2025 году Марат Хуснуллин уже сообщал о превышении прошлогодних темпов дорожного строительства и ремонта на 21%. Среди ключевых проектов года — завершение трассы между Петербургом и Екатеринбургом, развитие магистрали «Россия» до Владивостока, а также строительство обхода Мариуполя и расширение Азовского кольца. Эти работы ведутся в рамках федеральной программы, охватывающей все регионы страны.

