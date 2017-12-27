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27 декабря 2017
06:43  27 декабря 2017 3

Российские ученые проверят общую теорию относительности Эйнштейна

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, космос, луна, планета земля, астрономия, планеты
Специалисты доказали, что на Земле часы идут медленнее, чем в космосеФото: depositphotos.com © URA.RU

Российские ученые проверят Общую теорию относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна с ранее недостижимой точностью. Летом 2017 года была завершена основная часть наблюдений по проверке теории. Она проводилась с использованием вращающегося на расстоянии 350 тысяч километров российского орбитального телескопа «Спектр-Р».

Специалисты смогли подтвердить, что на Земле часы идут медленнее, чем в космосе. Полученные данные совпадают с ранее проведенными измерениями и предсказаниями Эйнштейна. Об этом рассказали в Астрокосмическом центре Физического института Российской академии наук (ФИАН).

«На Земле часы идут медленнее, чем в космосе, потому что у нас гравитационный потенциал выше, чем в областях, где находится спутник», — цитируют «Известия» заведующего лабораторией ФИАН, руководителя научной программы проекта «Радиоастрон», члена-корреспондента РАН Юрия Ковалева.

Теперь российские ученые собираются уменьшить погрешность результатов в 10 раз — и проверить ОТО с точностью в тысячную долю процента раньше европейских коллег. Также Ковалев добавил, что ОТО не проверена на все сто процентов и такие измерения помогут скорректировать теорию или найти новые доказательства.

Александр Черноскутов
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