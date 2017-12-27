Ученые попросили Путина спасти науку от неумелых управленцев

Ученые Российской академии наук (РАН) пожаловались президенту Владимиру Путину на критическое состояние российской науки. Под открытым письмом, в котором выразило недовольство управление Федерального агентства научных организаций, подписалось почти 400 академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук.
В обращении к президенту сотрудники РАН жалуются на то, что к научным организациям в России пытаются применить правила обычных бюджетных учреждений, что, по мнению ученых, абсолютно недопустимо, пишет «Коммерсант». «Научные работники должны „планировать“, сколько они сделают открытий, а также в каких журналах опубликуют статьи в ближайшие несколько лет», — отмечают авторы обращения, при этом подчеркивая, что такое планирование невозможно в принципе, а подобные нелепые требования приводят к обману. В письме ученые указывают, что действующие в стране правила совершенно не учитывают творческий и поисковый характер работы исследователей.
По словам директора Института физики высоких давлений академика Вадима Бражкина, большинство академиков не разделяет проводимых преобразований, которые ведутся с 2013 года, добавляет федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».
В 2013 году в рамках реформы РАН в России было учреждено Федеральное агентство научных организаций, именно ему и подчинили профильные институты. Авторы открытого письма просят Путина проявить «политическую волю», изменить юридический статус академии, выведя ее из-под контроля Минобрнауки, пишет радиостанция «Эхо Москвы». Недовольство реформой РАН ученые выразили еще после того, как в 2013 году реформа была запущена. Тогда, как пишет «Федеральное агентство новостей», Путину докладывали о том, что ФАНО, куда входят чиновники, хозяйственники и финансисты, которые и определяют вектор развития науки, вызывает у академиков резонные вопросы.
В августе этого года был избран новым президентом РАН директор Института прикладной физики Александр Сергеев. Как отмечала «Национальная служба новостей», наиболее острым вопросом для нового руководителя академии наук остаются ее статус и роль в формировании научной повестки в институтах РАН, переданных по итогам реформы 2013 года в управление ФАНО.