18:47 27 декабря 2017 5

Власть должна служить инструментом развития бизнеса, а не мешать ему, сказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин назвал политической задачей и основой экономического роста страны максимальное содействие бизнесу и обеспечение финансовой устойчивости регионов, в том числе за счет избавления от закредитованности. Соответствующее заявление прозвучало в среду, 27 декабря, в ходе заключительного заседания Госсовета по ключевому направлению — повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Как заявил глава государства, наращивание инвестиций, предпринимательской активности — это, безусловно, и экономическая задача, потому как является основой экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов. Однако, добавил российский лидер, это еще и политическая задача. «Потому что именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов», — пояснил президент.

Инвестиционная привлекательность регионов оказалась в фокусе внимания власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе своего выступления он отметил, что улучшение делового климата требует системного подхода: «Считаю исключительно важным, что в последние годы мы смогли реализовать именно такой подход. Усилия бизнеса, федеральных и региональных властей, Агентства стратегических инициатив — все это удалось объединить в рамках принципиально нового механизма. Имею в виду Национальную предпринимательскую инициативу, которая позволила расчистить федеральную нормативно-правовую базу, отменить более 50 административных процедур — избыточных, не играющих никакой содержательной роли, но при этом обременительных для бизнеса. Только чтобы формально пройти эти процедуры, компаниям требовалось тратить в общей сложности больше года, вместо того чтобы заниматься реальным делом».

Внимание президента к вопросу инвестиций является вполне логичным, потому как именно инвестиции являются показателем здоровья бизнеса, заявил «URA.RU» политолог Андрей Колядин.

«Если есть инвестиции, значит, строятся заводы, реконструируются производства, меняется экономика. Если их нет, то наблюдается стагнация, то, что принято называть отрицательным ростом», — сказал эксперт. Именно от успешного решения данной задачи напрямую зависит развитие здравоохранения, социальной сферы, благоустройства и улучшения городской среды.

Между тем Колядин признался, что его очень пугает, когда чиновники ставят задачу «повышать инвестиционную привлекательность».

«Надо просто отстать от бизнеса, не лезть к нему. Об этом, собственно, прямо сказал президент, указывая на то, что власть, в том числе региональная, должна не мешать бизнесу, а служить инструментом его развития. А то зачастую бывает так, что желание помочь сегодня завтра оборачивается бесконечными проверками»,

— отметил собеседник агентства.

Глава государства в своем выступлении призвал обеспечить эффективное взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных структур, оградив от избыточных действий контрольно-надзорных органов предпринимателей, работающих в правовом поле.

Путин особо подчеркнул ответственность региональных управленческих команд за инвестиционную динамику: «Так, на фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране несколько сократился, а именно — на 7,9 процента. При этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал. Причем в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40 процентов в реальном выражении. Я назову эти регионы: это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ», — привел данные Путин. Опыт этих регионов будет распространен на другие субъекты федерации.

В некоторых регионах инвесторы до сих пор подвергаются поборам со стороны местных властей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«От региональной команды действительно зависит очень многое. Если она излишне бюрократична, недружественно настроена по отношению к инвесторам, то ничего хорошего точно не выйдет. И тогда ни о каком системном подходе к улучшению делового климата можно не говорить», — подтвердил в разговоре с «URA.RU» профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», эксперт ЭИСИ Олег Матвейчев. По его словам, в некоторых регионах до сих пор не изжита практика, когда за «вход» на территорию инвестору приходится кому-то платить. «С инвесторами надо последовательно работать, создавать для них благоприятные условия, а не пугать таким поведением», — пояснил Матвейчев.

Он также назвал крайне важной задачу обеспечения бизнеса профессиональными кадрами — для этого нужна модернизация системы среднего профессионального образования на основе лучших отечественных и мировых стандартов: «А то у нас с 90-х годов сложилась догма, что частная собственность заведомо эффективнее государственной. Это большой миф». Эксперт также считает важным работать в направлении повышении финансовой устойчивости регионов, избавляясь от закредитованности, поскольку это также является важным фактором инвестиционной привлекательности.