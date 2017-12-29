22:19 29 декабря 2017 0

Преподавателя уволили после внутреннего расследования Фото: Илья Московец © URA.RU (архив)

В Сочи уволили учителя биологии после того, как она опубликовала видеоролик о том, в каких условиях ей приходится работать. Елена Носова показала сломанную дверь, исписанные парты и отваливающуюся штукатурку.

Женщину попросили уйти из школы №4 27 декабря. Решение было принято администрацией учреждения после внутреннего расследования, пишет TJ. Администрация объясняет, что Носову уволили за нарушение устава. Также на нее было составлено четыре заявления от родителей. Учитель считает их сфабрикованными.

Уволенная записала видео 13 декабря. «Мне приходится работать там, где сломана дверь. Все парты убитые, я работаю в таком кабинете. Стулья здесь не все деревянные, вот такие драные стулья, которые разваливаются. Отваливается штукатурка, стулья все без сидений [спинок]. Не знаю, какая была аттестация рабочих мест в 2015 году, но на сегодняшний день, 13 декабря, вот такое состояние кабинета. Администрация не желает проводить проверку», — говорит она в конце ролика.

Ранее учитель в Наро-Фоминске организовала «стул позора», на который сажала особо провинившихся во время перемены. Таким экзекуциям подвергались первоклашки, пишет «Подмосковье сегодня».