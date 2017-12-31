Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых выставляемых на продажу легковых автомобилей 2007—2016 годов выпуска. Отмечается, что данные взяты на ноябрь 2017 года.
Первое место занял Ford Focus 2012 года. За ноябрь появилось около 1070 объявлений о продаже данной модели. Средняя стоимость транспортного средства составляла 510 тысяч рублей. На второй строчке оказалась Toyota Corolla 2008 года выпуска. Всего было подано 860 объявлений, в среднем цена составляла более 469 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris 2011 года — 750 объявлений о продаже по средней стоимости около 440 тысяч рублей, передает iReactor.
Кроме них в топ-10 вошли Ford Focus 2007, 2008 и 2011 годов выпуска, Toyota Corolla 2007, Hyundai Solaris 2012, а также в список попали Lada Granta 2013 и Toyota Camry 2007 года.